Allarme in corso dalla serata di ieri a Ravenna per una fuga di gpl alla Versalis, nel polo chimico. La fuga, segnalata attorno alle 21 di domenica è ancora in fase di risoluzione, l’accesso agli esterni è interdetto e l’uso delle auto all’interno di Versalis è vietato. I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto e stanno presidiando e la zona con una autobotte e un’altra squadra. La situazione è comunque sotto controllo, monitorata a suo tempo anche dalla questura e sanitari del 118.