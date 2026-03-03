Ravenna, fuga di gas in via Redipuglia: pompieri e polizia in strada

Momenti di apprensione questa mattina a Ravenna, dove una fuga di gas ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi in via Redipuglia.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati a individuare l’origine della perdita e a mettere in sicurezza l’area interessata. A supporto delle operazioni anche le pattuglie della Polizia Locale, che hanno provveduto a delimitare la zona e a regolare la viabilità per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza.

Il dispiegamento di mezzi non è passato inosservato: numerosi residenti e curiosi si sono fermati nei pressi dell’area interessata per capire cosa fosse accaduto.

Le operazioni sono proseguite per consentire le verifiche tecniche necessarie a chiarire l’origine della fuga di gas e a garantire la piena sicurezza della strada.