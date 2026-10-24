Ravenna, frutta e verdura esposte a meno di 50 centimetri da terra: multa di oltre 3mila euro al minimarket

Ieri, la Polizia di Stato di Ravenna, insieme alla Polizia locale, ha svolto una serie di controlli presso gli esercizi commerciali di vicinato nella zona della Stazione ferroviaria e giardini Speyer. Gli agenti hanno potuto rilevare che in un esercizio pubblico in zona Stazione erano presenti sugli scaffali, per la vendita diretta al consumatore, prodotti alimentari preimballati, recanti etichettatura esclusivamente in lingua straniera e del tutto privi delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana.

Gli agenti hanno inoltre accertato che una serie di prodotti ortofrutticoli freschi erano posti ad una altezza inferiore a 50 cm da terra, altri erano privi di indicazioni in ordine alla categoria, tipologia e provenienza. In base a quanto appurato gli agenti della Polizia Locale hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa una cinquantina di prodotti alimentari di vario genere ed elevato sanzioni amministrative per oltre tremila euro.