Ravenna, Fratelli d’Italia: ecco i candidati alle elezioni regionali

Fratelli d’Italia ha presentato la propria squadra verso le elezioni regionali di novembre. Per il collegio di Ravenna la scelta è caduta sul capolista Alberto Ferrero, 43 anni operatore finanziario, capogruppo in consiglio comunale; su Stefano Bertozzi 51 anni, quadro direttivo del settore bancario, capogruppo a Faenza; Annalisa Pittalis, 57 anni, imprenditrice del settore ricettivo, capogruppo a Cervia; e Desy Maja, 21 anni, studentessa in giurisprudenza, coordinatrice per la Bassa Romagna di Gioventù nazionale.