Ravenna, foto del pene inviata agli studenti. Parla il prof: «Un errore»

«Una tremenda svista, uno sbaglio, un errore terrificante, un incidente tragicomico». Non, però, un tentativo di adescamento nei confronti dei suoi studenti né un invito al voyeurismo 2.0 via whatsapp. Così il professore 57enne Paolo Petitto del liceo Alighieri spiega le origini del caso «di cui tutta Ravenna - ne è consapevole egli stesso - sta parlando»: la foto del suo pene inviata sulle chat di gruppo condivise con gli allievi di tre classi. La notizia, come nella canzone di De André, è volata subito di bocca in bocca, «ed io - sottolinea il docente - sto subendo un linciaggio mediatico. Ma insegno da decenni - puntualizza - e sono amato sia dai ragazzi che dai colleghi».

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