Ravenna, folgorato a bordo della nave: è grave al “Bufalini” di Cesena

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di ieri al porto di Ravenna, dove un marittimo è stato recuperato dai vigili del fuoco a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nei pressi della banchina della Italterminal per essere consegnato in condizioni critiche agli operatori del 118. Sul posto anche la Capitaneria di porto, per svolgere accertamenti sulla dinamica dell’infortunio. Stando a quanto trapelato l’uomo, un 52enne residente in provincia di Gorizia, sarebbe stato folgorato. È vivo ma ricoverato con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. La richiesta di intervento al 118 risale alle 12.50 circa. Considerata la dinamica dell’incidente si è alzato l’elicottero, poi costretto a rientrare a causa delle avverse condizioni meteo, che vedevano l’area ancora avvolta dalla nebbia. Per questo motivo il lavoratore è stato soccorso dai medici intervenuti a bordo dell’automedicalizzata per poi essere trasportato al nosocomio cesenate a bordo dell’ambulanza. Si trova in terapia intensiva, grave, ma non in pericolo di vita.