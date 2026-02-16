Ravenna, flash mob per il personale delle Malattie Infettive e interrogazione in Parlamento VIDEO

“La salute è un diritto fondamentale non un reato”, “Sanitari non gangster”, “Innocenti fino a prova contraria”. Sono alcuni dei messaggi messi nero su bianchi sui cartelli e manifesti che accompagnano il flash mob di questa mattina di fronte all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, per esprimere solidarietà ai medici indagati per presunti certificati irregolari per gli extracomunitari destinati al rimpatrio. Con medici e cittadini anche esponenti del Partito democratico, di Allenza Verdi Sinistra e dei sindacati. La consigliera regionale dem Eleonora Proni, presente al flash mob, sottolinea la necessità che, “pur nel pieno rispetto dell’azione della magistratura, si tutelino l’autonomia e la dignità professionale di chi svolge un’attività così delicata e complessa. Prima di qualsiasi accertamento definitivo non si possono costruire narrazioni che ledono l’immagine del servizio sanitario pubblico e dei suoi protagonisti”, rimarca. L’invito alla politica di Proni è dunque a non strumentalizzare l’indagine in corso, bensì “a valorizzare il ruolo dei professionisti della sanità, sostenendo chi opera con responsabilità e rigore in condizioni di pressione e difficoltà”. Anche Alleanza Verdi Sinistra esprime “piena solidarietà” ai medici del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna, oggetto di perquisizioni e indagini nell’ambito di accertamenti relativi a certificazioni sanitarie connesse ai Cpr. Al flash mob partecipa il consigliere regionale Paolo Trande. “Il lavoro dei medici- spiega- deve essere rispettato e tutelato, non messo sotto pressione né tantomeno delegittimato per ragioni politiche”.