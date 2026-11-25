È finito in carcere un pregiudicato originario dell’hinterland napoletano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pesaro lo scorso 17 novembre per una truffa messa a segno in Romagna, a Savio. L’episodio ha preso di mira una coppia di coniugi di 75 anni. Secondo quanto ricostruito, un falso finanziere si è fatto consegnare i gioielli dei due anziani con il pretesto di verificare una presunta ricettazione, per poi allontanarsi dall’abitazione e far perdere le proprie tracce. Subito allertati, i militari locali hanno confermato la denuncia appena raccolta, permettendo di collegare l’accaduto a una vettura già tenuta sotto osservazione.