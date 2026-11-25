È finito in carcere un pregiudicato originario dell’hinterland napoletano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pesaro lo scorso 17 novembre per una truffa messa a segno in Romagna, a Savio. L’episodio ha preso di mira una coppia di coniugi di 75 anni. Secondo quanto ricostruito, un falso finanziere si è fatto consegnare i gioielli dei due anziani con il pretesto di verificare una presunta ricettazione, per poi allontanarsi dall’abitazione e far perdere le proprie tracce. Subito allertati, i militari locali hanno confermato la denuncia appena raccolta, permettendo di collegare l’accaduto a una vettura già tenuta sotto osservazione.

L’indagine partita dal giorno prima e il materiale sequestrato

L’attività che ha portato alla svolta aveva preso il via già il giorno precedente, nel corso di uno specifico servizio anti-truffe predisposto dalla Compagnia di Pesaro. In quella circostanza, i militari avevano notato una persona a bordo di un’auto con atteggiamenti sospetti, in concomitanza con alcune segnalazioni di tentativi di truffa giunte alla Centrale Operativa. Il controllo sul mezzo aveva permesso di identificare due persone provenienti dalla zona di Napoli e di sequestrare oggetti atti allo scasso: un coltello, due cacciaviti di grandi dimensioni, un taglierino, materiale utilizzabile per forzare porte e finestre.

Il recupero dei gioielli