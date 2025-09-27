Ravenna, finti fondi europei: i guai di Silvestrone si spostano a Lucca

Le vittime sarebbero state procacciate dai vari coimputati attraverso gruppi su Telegram e altri canali social. Parallelamente anche Silvestrone si rendeva protagonista di un efficace meccanismo comunicativo e di autopromozione, fra foto con deputati, politici, ambasciatori e “vip” del mondo imprenditoriale. Nel mezzo finivano anche nomi di fantasia, citati parlando di “importanti risultati” e fruttuose prospettive future.Una volta adescate, le vittime investivano tempo e denaro convinte di accedere a prestiti agevolati e a contributi a fondo perduto, salvo ritrovarsi con polizze e fideiussioni carta-straccia. Intanto però, i pagamenti transitavano nei conti di coloro che - stando alle contestazioni - ruotavano intorno alla figura manageriale di Silvestrone. Il business - considerata la parcella moltiplicata per il numero dei raggiri - avrebbe sfiorato i 2 milioni di euro. Ed è ora seguendo il tragitto dei soldi che il processo si è fermato sul nascere a Ravenna, dove tutto è iniziato, per proseguire a Lucca.