Ravenna, finte vendite e raggiri al bancomat: quattro denunciati per truffa online

Una doppia operazione dei Carabinieri ha portato alla denuncia di quattro persone per truffe online avvenute nel territorio ravennate. Nel primo caso, i militari della Stazione di San Pietro in Vincoli hanno individuato due campani di 62 e 43 anni, già noti alle forze dell’ordine, che avevano incassato 740 euro tramite bonifico da un 66enne del posto per la vendita mai avvenuta di un motore d’auto annunciato sul web. Nel secondo episodio, i Carabinieri di Ravenna Via Alberoni hanno denunciato due uomini di 37 e 19 anni che, finta una trattativa per l’acquisto di un tavolo messo in vendita da una donna locale, l’avevano raggirata al bancomat facendole versare oltre 1.100 euro sulla loro PostePay; in questo caso decisivi sono stati i filmati di videosorveglianza degli uffici postali.