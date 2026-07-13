Ravenna, finisce in cella lo stalker minorenne evaso a maggio

I Carabinieri della Stazione di Ravenna Via Alberoni hanno rintracciato e arrestato un minorenne di origini straniere che era evaso alla fine dello scorso maggio da una comunità situata fuori provincia. Il giovane si trovava in regime di detenzione domiciliare dall’inizio del 2026 a causa di una precedente misura restrittiva, scattata in seguito al reato di atti persecutori commessi ai danni di un coetaneo.

Dopo essere fuggito dalla struttura e aver fatto perdere le proprie tracce, il ragazzo era riuscito a riparare all’estero, dove aveva trovato ospitalità da alcuni connazionali. Le indagini dei militari dell’Arma hanno però permesso di seguire i suoi spostamenti fino al suo rientro in Italia, localizzandolo proprio all’interno dell’abitazione dei genitori a Ravenna. Per lui è scattata un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale dei Minorenni di Bologna: il giovane è stato così trasferito in un Istituto Penale per Minorenni, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.