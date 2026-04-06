Ravenna, finisce con l’auto contro il cabinotto: fuga di gas e strada chiusa

RAVENNA. Momenti di paura e strada chiusa temporaneamente questa mattina sulla via Faentina, appena fuori dall’abitato di Godo, in direzione Russi. Una Fiat punto, condotta da un uomo, è finita fuori strada all’altezza di una semicurva e ha centrato in pieno un cabinotto della linea del gas. L’allarme è scattato perché dall’impianto si è subito avvertita una perdita di gas. La strada è stata chiusa in tutte e due le direzioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il traffico, le ambulanze e i vigili del fuoco con un’autobotte a scopo precauzionale. Una squadra di Hera è riuscita a chiudere a monte le condotte fermando la perdita e riportando la situazione in sicurezza.