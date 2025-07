Ravenna, camion carico di pomodori nel canale: autista miracolosamente illeso

Pauroso incidente ieri nel tardo pomeriggio a Casal Borsetti e conducente del camion miracolosamente illeso. Un autoarticolato carico di pomodori è uscito di strada in via Romea Nord all’altezza del ponte sul canale Destra Reno, termonando la sua corsa nel canale. L’autista del mezzo per fortuna non ha riportato ferite nonostante sia precipitato in un corso d’acqua alto almeno due metri. Questa mattina i mezzi di soccorso sono entrati in azione per estrarre il mezzo, con l’utilizzo di panne per contenere la fuoriuscita di idrocarburi nel canale. L’incidente (nei pressi del bar Antica Romea) non ha coinvolto altri veicoli, con il camion uscito autonomamente di strada, distruggendo parte del guard rail del ponte.

Il traffico sulla Romea è stato chiuso in entrambe le direzioni, con deviazioni per la viabilità locale tra il km 8 e il km 13.