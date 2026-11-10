Ravenna, finge il furto dell’auto dopo essere scappato all’alt della Polizia locale per evitare sanzioni

RAVENNA. Quattro persone denunciate e una segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna nelle ultime ore. Le attività operative, che hanno visto impiegati i militari delle Stazioni del capoluogo e delle aree del forese, si sono concentrate nei centri abitati di Ravenna, Alfonsine, Mezzano e Lido Adriano.

Ad Alfonsine i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato un cittadino straniero di 24 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine. Fermato durante un pattugliamento, l’uomo ha fornito false generalità per evitare l’identificazione. I successivi rilievi dattiloscopici hanno svelato la sua reale identità e lo stato di clandestinità. Risponde di false dichiarazioni sull’identità personale e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I militari della stazione di Ravenna hanno intercettato in pieno centro storico due diciannovenni stranieri, regolari sul territorio nazionale ma già gravati dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di dimora nel comune di Ravenna. Per i due è scattata la denuncia per l’inottemperanza al divieto e per la mancata esibizione del documento di soggiorno.

A Mezzano, invece, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 30enne straniero ritenuto essere presunto responsabile di simulazione di reato. L’uomo aveva denunciato il furto della propria auto lo scorso 24 ottobre, sostenendo che fosse sparita dal cortile di casa. Gli accertamenti hanno invece dimostrato che il veicolo, privo di assicurazione, era sfuggito a un “alt” della Polizia Locale della Bassa Romagna ad Alfonsine. La denuncia di furto era un espediente per evitare le conseguenti sanzioni.

Infine i Carabinieri della stazione di Lido Adriano hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale un trentasettenne, trovato in possesso di 2,16 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna quale assuntore.

I controlli straordinari del Comando Compagnia di Ravenna proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni.