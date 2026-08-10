Ravenna. Finanziatori fantasma per il dirigibile, imprenditore vince la causa

Aveva investito decine di migliaia di euro confidando che due società di consulenza ravennati riuscissero a trovare finanziatori internazionali per trasformare in realtà il suo progetto di un mezzo volante per il trasporto merci: un metaplano. In pratica, una specie di dirigibile. Idea a suo dire innovativa, ma costosa. Budget di partenza, circa 180 milioni di euro. Servivano professionisti a cui affidare il procacciamento degli investitori. Ma quelle risorse date quasi per certe non sono mai arrivate. Così, viaggi, conti correnti e società aperte in Romania hanno lasciato all’imprenditore un conto di oltre 53mila euro. Alla fine, anziché spiccare il volo con il suo metaplano, l’imprenditore ha imboccato la strada del tribunale. E a distanza di otto anni dalla sottoscrizione del contratto, ha vinto la causa civile.

L’inchiesta per truffa

Il contenzioso viaggia in parallelo rispetto all’inchiesta penale che ha travolto lo studio Setam e che lo scorso dicembre ha portato agli arresti domiciliari nei confronti del 79enne Roberto Garavini e della 70enne Flavia Valmorra, oltre al carcere per il 69enne trevigiano Parisio Candelù, accusati di truffa aggravata. Il progetto “Metaplano da Trasporto” aveva previsto tutto nel business plan: sarebbero serviti per l’esattezza 180.332.998 euro per far viaggiare le merci via aerea. Il contratto di consulenza sottoscritto con le due aziende specializzate prevedeva la ricerca di investitori internazionali attraverso operazioni di “Private Placement Program”. Per portare avanti la ricerca di partner commerciali le società avevano chiesto un fondo spese di 30mila euro più Iva, oltre a provvigioni proporzionali all’eventuale finanziamento ottenuto.

Viaggi in Romania

L’imprenditore aveva seguito le indicazioni dei consulenti, arrivando anche a costituire una società in Romania e ad aprire un conto corrente a Bucarest. Poi era accaduto quanto denunciato da decine e decine di altri imprenditori italiani, individuati quali parti offese nell’inchiesta penale. Per mesi aveva ricevuto rassicurazioni sull’imminente arrivo dei capitali, che però non si sono mai concretizzati. La via del tribunale si era rivelata l’unica possibile per ottenere la risoluzione dei contratti e recuperare le spese sostenute.

Consulenze non dimostrate