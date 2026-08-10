Ravenna. Finanziatori fantasma per il dirigibile, imprenditore vince la causa

Aveva investito decine di migliaia di euro confidando che due società di consulenza ravennati riuscissero a trovare finanziatori internazionali per trasformare in realtà il suo progetto di un mezzo volante per il trasporto merci: un metaplano. In pratica, una specie di dirigibile. Idea a suo dire innovativa, ma costosa. Budget di partenza, circa 180 milioni di euro. Servivano professionisti a cui affidare il procacciamento degli investitori. Ma quelle risorse date quasi per certe non sono mai arrivate. Così, viaggi, conti correnti e società aperte in Romania hanno lasciato all’imprenditore un conto di oltre 53mila euro. Alla fine, anziché spiccare il volo con il suo metaplano, l’imprenditore ha imboccato la strada del tribunale. E a distanza di otto anni dalla sottoscrizione del contratto, ha vinto la causa civile.