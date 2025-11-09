Ravenna. Filetto celebra la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Alla presenza di un folto pubblico si è svolta questa mattina la celebrazione della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate a Filetto, presso il Parco delle Rimembranze. L’evento è stato organizzato dal Comitato Cittadino di Filetto-Pilastro e animato dalla Banda “Città di Ravenna” e dai canti dei ragazzi della Scuola “Martiri del Montone” di Roncalceci.

Era presente un’aliquota rappresentante la Stazione dei Carabinieri di Filetto.

I valori di pace trasmessi dalla scuola

È intervenuta la maestra Alessandra in rappresentanza della Scuola, comunicando quanto è stato fatto dalla Scuola di Roncalceci per trasmettere i principi di rispetto e i valori di pace necessari in questo mondo che sembra averli dimenticati.

Al termine della cerimonia Susanna Tassinari, presidente del Consiglio Territoriale di Roncalceci, e Hiba Alif, Assessora alle politiche giovanili e per la Pace del Comune di Ravenna, hanno salutato tutti i partecipanti.

Il segretario del Comitato Cittadino di Filetto-Pilastro, Ulisse Babini, ha dato appuntamento al prossimo anno.