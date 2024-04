Ravenna, Figliuolo e i tempi dei risarcimenti ai privati per l’alluvione: «Spero che entro fine aprile siano distribuiti i primi contributi»

Invitalia non ha ancora accolto nessuna domanda di rimborso da parte dei privati che, a quasi un anno dall’alluvione, si ritrovano ancora senza nulla. Ma il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo spera che «entro fine aprile vengano erogati i primi contributi» ai cittadini. Lo ha affermato in occasione della visita a Solarolo, nel Ravennate, ai microfoni della Tgr spiegando che i tempi per accogliere le richieste (570 quelle al vaglio sulle 1.700 raccolte sulla piattaforma Sfinge) si sono allungati a causa della complessità delle procedure e dalla mole di documentazione richiesta. L’obiettivo ora, ha fatto capire, è quello di accelerare l’iter.