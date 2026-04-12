Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI

Un incendio ha seminato il panico nella notte tra sabato e domenica a Casemurate. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 2 in un’abitazione all’angolo tra via Bagnolo e via Dismano, per poi propagarsi rapidamente all’intera palazzina condominiale. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, con mezzi provenienti da Ravenna, Cervia e Cesena: tra i veicoli impiegati un’autoscala, due autobotti e un camion di supporto Afa. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, al termine delle quali i pompieri hanno avviato le procedure di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio.

I due occupanti dell’appartamento in cui si è sviluppato il rogo hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna. L’unità abitativa è risultata completamente distrutta; per precauzione, l’intera palazzina è stata evacuata. Non si registrano altri feriti.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Cervia. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti.