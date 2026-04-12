Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI

Ravenna
  • 12 aprile 2026
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Fiamme nella notte, evacuata una palazzina. Due persone in ospedale. FOTOGALLERY FIORENTINI
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Fotogallery Massimo Fiorentini
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Un incendio ha seminato il panico nella notte tra sabato e domenica a Casemurate. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 2 in un’abitazione all’angolo tra via Bagnolo e via Dismano, per poi propagarsi rapidamente all’intera palazzina condominiale. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, con mezzi provenienti da Ravenna, Cervia e Cesena: tra i veicoli impiegati un’autoscala, due autobotti e un camion di supporto Afa. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, al termine delle quali i pompieri hanno avviato le procedure di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio.

I due occupanti dell’appartamento in cui si è sviluppato il rogo hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna. L’unità abitativa è risultata completamente distrutta; per precauzione, l’intera palazzina è stata evacuata. Non si registrano altri feriti.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Cervia. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti.

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