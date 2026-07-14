Ravenna, fiamme nella notte: brucia il gazebo dell’ex Pepe Carvajo. FOTOGALLERY

Paura nella tarda serata di ieri in via Matteucci, dove un improvviso incendio ha avvolto il gazebo esterno dell’ex pub Pepe Carvajo. Il locale, ormai chiuso da diverso tempo, era diventato di recente un punto di ritrovo e un rifugio di fortuna per alcuni senzatetto della zona. L’allarme è scattato intorno alle 23, spingendo sul posto l’immediato intervento di due automezzi dei vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a domare rapidamente le fiamme, mettendo in sicurezza l’area prima che il rogo potesse estendersi ulteriormente o causare danni più gravi. FOTOGALLERY MASSIMO FIORENTINI