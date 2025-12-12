Ravenna. Fiamme in via Chiavica Romea, distrutti un camper e un’auto

Incendio in via Chiavica Romea, nel parcheggio vicino al centro sociale Spartaco. Distrutti un camper e un’auto. Le fiamme sarebbero nate da una candela accesa all’interno del camper, verso le 23. Quando l’uomo che viveva all’interno, uno straniero, se ne è accorto sì è precipitato fuori, ma le fiamme aveva già attaccato anche l’auto sempre di sua proprietà parcheggiata lì vicino. L’uomo è stato trasportato in ospedale in via precauzionale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118, è intervenuta anche la polizia. FOTO Massimo Fiorentini