Ravenna, fiamme in un’abitazione a Godo di Russi. In due al pronto soccorso

Paura in un appartamento di Godo di Russi nel pomeriggio dove ha preso fuoco un appartamento situato tra via Piave e via Verdi, nello stabile in cui si trova il centro civico della località russiana. I vigili del fuoco del comando di Ravenna si sono recati sul posto con tre squadre. Presenti anche gli uomini della polizia locale e dei carabinieri. Nell’abitazione erano presenti in quel momento una donna con la figlia, entrambe sono state portate al pronto soccorso dopo aver respirato del fumo per i controlli necessari. Era fuori casa l’altra figlia della donna, adolescente, arrivata quando le fiamme si erano già propagate.