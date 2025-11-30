Ravenna. Fiamme e paura in un appartamento, un intossicato

Questa mattina, intorno alle 9.30, un incendio ha interessato un appartamento a San Pietro in Vincoli, all’incrocio tra viale Epaminonda Farini e via Nuova, provocando grande spavento per una coppia di anziani. Le fiamme si sarebbero originate da una stufa a legna, propagandosi rapidamente alla canna fumaria esterna e al materiale accatastato vicino alla fonte di calore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intero edificio nel giro di circa un’ora. Il personale medico ha soccorso uno dei due residenti trasportandolo in ospedale per una lieve intossicazione da fumo. Nessuna conseguenza, invece, per la consorte.

L’appartamento è stato dichiarato parzialmente inagibile e saranno necessarie ulteriori verifiche da parte dei tecnici comunali prima che i proprietari possano rientrarvi. Per consentire le operazioni di soccorso, la polizia locale ha transennato l’incrocio fino al termine dell’intervento, conclusosi nella tarda mattinata