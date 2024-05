Ravenna Festival, 2.400 ingressi gratuiti ai concerti per i nati dal 1993

RAVENNA. Da domani alle 15 il Ravenna Festival mette in distribuzione 300 carnet omaggio ognuno valido per due biglietti per quattro spettacoli a scelta, per un totale di 2.400 ingressi gratuiti per i giovani nati dal 1993. Torna infatti l’iniziativa Omaggiovani, una tradizione con cui il Festival - grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - invita la nuova generazione di spettatori under 30 al calendario di evento. I carnet saranno disponibili sulle pagine social ufficiali, e garantiscono appunto una coppia di biglietti omaggio per ognuno dei quattro spettacoli selezionati. La prima scelta è fra Pluto con cui Marco Martinelli rimette in vita Aristofane, Nina di Fanny & Alexander dedicato a Nina Simone e Lo sciamano di ghiaccio sul popolo Inuit. La seconda scelta è fra tre concerti (diretti rispettivamente da Kirill Petrenko, Simon Rattle e Riccardo Muti), mentre la terza include i film Naqoyqatsi e Powaqqatsi di Godfrey Reggio e Philip Glass con colonna sonora dal vivo, Non dirmi che hai paura sulla storia dell’atleta somala Samia Yusuf Omar e l’appuntamento al Pavaglione di Lugo con John De Leo Jazzabilly Lovers, Rita Marcotulli ed Enrico Rava. Quarta e ultima scelta fra i due spettacoli a Palazzo San Giacomo a Russi, ovvero il concerto dei Calexico e La lunga notte del Balfolk.