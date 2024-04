Ravenna festeggia la “Giornata del mare” - Gallery

Anche Ravenna oggi festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara”, una iniziativa che ha lo scopo di avvicinare la conoscenza della cultura e delle tradizioni marinare. I dirigenti, i docenti, gli studenti e la cittadinanza sono stati invitati all’evento che si svolge in Darsena di Città, nella banchina antistante il Comando della “Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna - Guardia Costiera”, in via Antico Squero 5. Una mattinata istruttiva durante la quale gli studenti sono stati intrattenuti dai rappresentanti della realtà marittima locale, ascoltando racconti e assistendo ad attività, all’insegna della curiosità per una realtà ricca di fascino. I ragazzi sono stati accolti da una serie di stand a cura delle varie forze dell’ordine, con la presentazione delle attività dei marinai di salvataggio e della Croce Rossa.