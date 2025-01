Ravenna, feste nel segno della generosità per l’Albergo Sociale e Il Maggese

Sono state festività liete quelle trascorse dalle abitanti dell’Albergo Sociale di Ravenna e dalla comunità Il Maggese, anche grazie alle speciali donazioni che hanno ricevuto, rispettivamente, dall’associazione Cuore e territorio di Ravenna e della Scuola primaria Mesini di Borgo Montone.

L’Albergo Sociale e Il Maggese sono due strutture dedicate ai nuclei mamma-bambino, che ospitano donne in difficoltà abitativa e che vengono segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Ravenna. Sono gestite dalla cooperativa Progetto Crescita insieme al Consorzio Solco Ravenna e fanno parte dei servizi rivolti all’emergenza abitativa che cooperativa e consorzio portano avanti e mettono in rete sul territorio.

“Il Maggese, che si trova a Madonna dell’Albero, attualmente ospita 9 donne e 12 bambini, mentre nell’Albergo Sociale, che si trova a Ravenna, ne accogliamo 9 con 10 bambini - racconta la coordinatrice dei servizi Elisa Guarini - i bambini hanno un’età compresa tra uno e 13 anni, mentre i Paesi di provenienza delle abitanti molto varia: Italia, Nigeria, Albania, e così via. Queste strutture dovrebbero essere temporanee, e accogliere i nuclei finché non trovano un’abitazione adeguata alle loro necessità. Questo però sta diventando sempre più difficile - continua -: la disponibilità di case da affittare si è molto ridotta. Molte delle persone che seguiamo potrebbero permettersi un alloggio ma non viene data loro l’opportunità di poter stipulare un contratto d’affitto”.

Le donazioni che le due strutture hanno ricevuto da Cuore e Territorio e dalla Scuola primaria Mesini erano tutte a tema natalizio: i bambini delle scuola hanno consegnato disegni, vestiti, calendari dell’avvento, giocattoli, giocando poi con i bambini del Maggese; l’associazione ha fatto consegnare da Babbo e Mamma Natale tanti regali per le famiglie dell’Albergo Sociale. “Siamo molto grati per questa vicinanza e solidarietà che ci permette di migliorare ancora di più la qualità dei servizi che offriamo e di far sentire vicina la comunità ravennate alle persone che abitano nelle due strutture”, conclude Elisa Guarini.