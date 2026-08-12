Ravenna, festa in spiaggia per il Ravenna FC: arriva Ronaldinho

Il Ravenna FC si prepara a riabbracciare i suoi tifosi sotto le stelle di Marina di Ravenna. Giovedì 20 agosto, a partire dalle 20:00, un grande palco allestito in riva al mare farà da cornice alla presentazione ufficiale del club giallorosso in vista della nuova stagione di Serie C (Girone B). Sul palco sfileranno il settore giovanile, la dirigenza, lo staff tecnico e la prima squadra, pronti a raccogliere il primo grande abbraccio della città.

L’attesa è tutta per il momento clou della serata: l’incontro con il campione brasiliano Ronaldinho, pronto a ricevere il benvenuto del popolo giallorosso in una notte che trasformerà la spiaggia romagnola in una piccola Rio de Janeiro. L’evento sarà una vera e propria festa sul litorale, al via già nel pomeriggio con l’intrattenimento di Studio Delta Live, stand gastronomici, punti ristoro e l’area merchandising ufficiale. Dopo i saluti e la presentazione dei protagonisti, la musica continuerà con un DJ set per ballare fino a tarda notte.