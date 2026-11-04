Ravenna, festa delle Forze Armate: la consegna delle onorificenze - Gallery

La festa delle Forze Armate a Ravenna ha avuto il culmine in Piazza del Popolo, con la cerimonia militare dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale cantato dagli alunni della scuola media Novello. Inoltre sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica. Premiati i Cavalieri Daniele Panebarco, Giuseppina Torricelli, Mirella Falconi, Elio Missiroli, Libero Asioli, Francesca Brandolini, Francesco Cannatà, Fabio Crociani, Silverio Gaudenzi, Enrico Montanari. Premiato anche l’Ufficiale Pasquale Stellacci.