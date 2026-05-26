Ravenna, festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni

2 giugno 1946 – 2 giugno 2026: a ottantanni dalla fondazione della Repubblica italiana l’Amministrazione comunale di Ravenna ha predisposto, in collaborazione con altri enti, un calendario di eventi a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

Domani, mercoledì 27 maggio, si terrà il convegno nazionale di studi “80 anni dopo il 1946. Democrazia e Repubblica, il caso italiano e l’orizzonte internazionale” che si terrà nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, via Corrado Ricci n. 26, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Porterà i saluti dell’Amministrazione l’assessore Fabio Sbaraglia. L’iniziativa è promossa da Fondazione Casa di Oriani, in collaborazione con l’Università di Bologna-Dipartimento di Beni Culturali.

Giovedì 28 maggio, alle 17.30, sempre nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, ci sarà la presentazione del volume “Nata democratica” (Il Mulino, 2026), di Luca Baldissara e Nadia Urbinati alla presenza degli autori. I saluti istituzionali li porterà il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Presiede Stefano Kegljevic, presidente del Comitato in difesa della Costituzione, partecipa Maria Paola Patuelli, Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna. L’iniziativa è promossa dal Comitato in difesa della Costituzione, in collaborazione con il Circolo Ravennate Libertà e Giustizia.

La giornata di martedì 2 giugno prevede diversi momenti celebrativi.

Alle 9, davanti al palazzo della Provincia di Ravenna, lato portico di piazza San Francesco, sarà deposta una corona alla lapide che celebra i voti a favore della Repubblica nel 1946, alla presenza di Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Raffaele Ricciardi, prefetto della provincia di Ravenna; Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna; Alessandro Barattoni, sindaco del Comune di Ravenna.

Alle 9,15, ritrovo e partenza da Ponte degli Allocchi, Circonvallazione al Molino, si svolgerà la camminata storico-poetica in occasione degli 80 anni della fondazione della Repubblica italiana. Nel solco delle Storie di Ravenna nasce l’idea di questa camminata storico-poetica, che a ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica e dal diritto di voto esteso alle donne, attraverso tre luoghi simbolo della Resistenza e intrecciando racconto, musica e poesia, vuole custodire e celebrare la memoria di chi ha lottato per la libertà e la democrazia

Ideazione e regia Alessandro Argnani; con Camilla Berardi, Alice Cottifogli e Laura Redaelli; momenti musicali a cura di Celeste e Matilde Pirazzini; consulenza storica Laura Orlandini.

Il percorso sarà: ponte degli Allocchi, piazza San Francesco, scalone del Comune in piazza del Popolo n. 1.

Alle 10,15, in piazza del Popolo, ci saranno la cerimonia solenne dell’alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto della provincia di Ravenna, Raffaele Ricciardi, e il conferimento delle onorificenze.

Alle 18, nella testata della Darsena di città, si svolgerà l’inaugurazione dell’opera pavimentale “Le 21 madri costituenti accompagnano i nostri passi” realizzata dall’artista Giulia Dall’Ara con la direzione artistica di Marco Miccoli. L’assessora Francesca Impellizzeri porterà i saluti dell’Amministrazione comunale e a seguire ci saranno letture a cura di Udi e Casa delle Donne.

Infine alle 19,15, in piazza del Popolo, ci sarà l’ammainabandiera e a seguire l’esibizione della Banda musicale cittadina di Ravenna.