Ravenna, Festa della Repubblica, ecco i destinatari delle onorificenze

RAVENNA. In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana si è svolta oggi a Ravenna, in Piazza del Popolo, la tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica. La manifestazione ha preso avvio alle ore 10.15 con il solenne alzabandiera. Successivamente, dopo l’ingresso dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, il picchetto interforze ha reso gli onori al Prefetto di Ravenna, dott. Raffaele Ricciardi.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto ha dato lettura del messaggio rivolto dal Presidente della Repubblica ai Prefetti, richiamandone i passaggi più significativi e sottolineando i valori fondanti della democrazia, della libertà e della partecipazione civile.

Alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, sono state quindi consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le Stelle al Merito del Lavoro a cittadini che si sono distinti per il loro impegno civile, professionale e solidaristico, nonché per il contributo offerto alla collettività e alle istituzioni.

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Cavalieri

• Don Alberto Camprini

• Paola Pirini

• Gian Domenico Sacchini

• Vincenzo Parrinello

• Daniela Bevilacqua

• Alberto Canella

• Cristina Ianiro

• Rudy Maiani

• Marino Mazzini

• Flavia Sansoni

Ufficiale

• Carmela Zingale

Commendatore

• Michele Formiglio

Le motivazioni delle onorificenze hanno valorizzato, in particolare, l’impegno nel volontariato, la solidarietà sociale, la tutela delle persone più fragili, il servizio reso alle istituzioni e il contributo prestato nelle attività di gestione delle emergenze che hanno interessato il territorio romagnolo negli ultimi anni.

Stelle al Merito del Lavoro

• Lino Bacchilega

• Elena Cagianelli

• Mirko Franceschelli

• Giovanni Ferrucci

• Edda Gardini

• Marco Marini

• Giuseppe Ricci