Ravenna, fermata per un controllo, minaccia i Carabinieri, crea il caos in caserma e viene arrestata

In quella zona, i militari hanno identificato circa 90 persone, due delle quali sono state accompagnate in caserma per l’identificazione e controllato diversi veicoli e sottoposto persone sospette a varie perquisizioni e ispezioni sul posto. L’attività ha portato il recupero di circa 22 grammi di hashish e la denuncia di un extracomunitario per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, quando una pattuglia dei Carabinieri ha cercato di identificare una donna extracomunitaria, quest’ultima è andata in escandescenza ed ha dapprima minacciato i militari con una bottiglia di vetro e poi li ha aggrediti con spinte. Dal controllo, gli operanti hanno riscontrato che nei confronti della donna era stato emesso un “Dacur” (divieto di accesso all’area urbana nella quale si trovava) e pertanto è stata accompagnata in caserma, dove ha proseguito la condotta violenta nei confronti dei militari, avventandosi anche verso oggetti e suppellettili. La donna, quindi, è stata arrestata con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento di cose di edificio destinate ad uso pubblico ed inosservanza del divieto di accesso a determinate luoghi ed aree urbane. Nella mattina di oggi, la straniera è comparsa davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, il quale, dopo aver convalidato il suo arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione presso la caserma Carabinieri di Ravenna tre volte alla settimana.