Ravenna, feriscono un ragazzo al volto con un coccio di vetro: scoperti i tre aggressori

Hanno un nome e un volto i responsabili della rissa avvenuta la notte del 20 luglio scorso a Marina di Ravenna in via Delle Nazioni. Le indagini erano partite dopo che i Carabinieri della locale stazione, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ravenna erano intervenuti su richiesta giunta al 112 poiché un giovane 17enne, nel tentativo di difendere una ragazza importunata da altri giovani lì presenti, era stato colpito al viso da un coccio di vetro. Fortunatamente il giovane aggredito, nella circostanza non riportò gravi ferite. Sentiti i vari testimoni e la vittima dell’aggressione e dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i Carabinieri, ricostruita la dinamica, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna rispettivamente un 23enne romagnolo e altri due giovani minorenni per i reati di rissa, lesione personale aggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.