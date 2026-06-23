Ravenna FC, la notte della verità a Miami: Ronaldinho e la nuova maglia

Dopo i fiumi di parole degli ultimi giorni sul clamoroso tesseramento di Ronaldinho con il Ravenna FC, l’attenzione si sposta interamente su Miami. Sarà la notte americana - quando in Italia saranno le 2 del mattino - a fare totale chiarezza sui dettagli del matrimonio tra il fuoriclasse brasiliano e il club giallorosso.

Il gala e l’annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale e la presentazione dei dettagli dell’accordo avverranno questa sera al Cipriani Miami, nel corso di un evento esclusivo che vedrà la partecipazione del presidente Ignazio Cipriani, dello stato maggiore del club e dello stesso Dinho. Se dal punto di vista commerciale e di brand l’operazione ha già proiettato il Ravenna sulla scena mondiale, l’attesa è tutta per capire quale sarà il reale impiego sul campo del Pallone d’Oro, con il tecnico Andrea Mandorlini che ha già confermato: “Di sicuro lo vedrete in campo”.

Svelata la nuova maglia “R10”

La serata di Miami segnerà anche un altro passaggio fondamentale per la prossima stagione: il debutto della nuova maglia ufficiale, realizzata sotto la direzione artistica del creativo Giorgio Mallone in collaborazione con il partner tecnico Nike.

La nuova divisa celebrerà l’identità storica della città bizantina ma strizzerà l’occhio a un look internazionale, caratterizzata dal logo R10 sul petto. Per l’occasione, l’artista Slawn ha reinterpretato dieci pezzi unici della maglia, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte da collezione.

La maglia che Ronaldinho vestirà in questa avventura è già disponibile in anteprima nello store online del club. Da questa notte, il nuovo corso del Ravenna è realtà.