Ravenna, “fatemi entrare”: ubriaco fradicio, minaccia col coltello la sicurezza del locale, daspo di un anno nei locali del centro

Alcuni giorni fa i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, dopo essere intervenuti nei pressi di un locale del centro storico, hanno denunciato un giovane straniero, presunto autore di minacce e porto di oggetti atti ad offendere.

Il tutto è cominciato quando il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è presentato all’ingresso di un locale del centro storico chiedendo agli addetti alla sicurezza di poter entrare. Questi ultimi, viste le sue condizioni fisiche, gli hanno negato l’accesso, scatenando nel giovane una violenta reazione tanto da minacciarli con un coltello per poi allontanarsi. A questo punto veniva contattato il numero di emergenza 112 e sul posto è prontamente intervenuta una gazzella della Sezione Radiomobile che ha individuato il giovane il quale effettivamente veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di circa 15 centimetri. I militari, dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari, hanno così denunciato il ragazzo per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere.

Il Questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, nei giorni successivi ha emesso il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento in tutti i pubblici esercizi o locali di intrattenimento del centro storico di Ravenna (Daspo Willy) per la durata di un anno.