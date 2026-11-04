Ravenna, falsi documenti in cambio di soldi per la protezione internazionale: il mercato nero dei titoli di ospitalità porta a tre denunce

L’istituzione della nuova V sezione investigativa presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna sta già producendo i primi importanti frutti sul fronte del contrasto all’irregolarità e alle frodi documentali. L’attenzione degli investigatori ha permesso di smascherare un sistema ben congegnato basato sulla produzione e l’utilizzo di dichiarazioni di ospitalità fittizie, rilasciate dietro il pagamento di somme di denaro.
Nei giorni scorsi, l’attività di verifica sugli atti presentati agli sportelli ha portato alla denuncia di tre stranieri.