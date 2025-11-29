Ravenna, fallisce il costruttore e gli pignorano la casa già pagata

Ha comprato casa pagandola in anticipo e per intero a una cooperativa edile che, tuttavia, ha lasciato incompiuti i lavori. Ha vinto la causa per entrare in possesso dell’immobile e di tasca sua ha investito per completare quanto ancora necessario per viverci con la famiglia. Cinque anni dopo ha ricevuto una notifica della banca, di quelle che tolgono il sonno: l’istituto di credito gli intimava di saldare il mutuo del costruttore, per non rischiare l’esproprio.

È una battaglia legale dai contorni paradossali quella che vede suo malgrado protagonista Remo Medugno, finanziere di 52 anni. Al centro della contesa la villetta a schiera nell’abitato di San Zaccaria, in via dell’Albana, che lui chiama casa quantomeno dal 2016. è quello l’anno in cui il giudice del tribunale di Ravenna, Roberto Sereni Lucarelli ha messo nero su bianco che l’abitazione già saldata era di fatto la sua, intimando alla cooperativa edile modenese “San Matteo”, presieduta da un ex consigliere comunale del Pd della città emiliana, di cancellare la porzione corrispondente dell’ipoteca che gravava sull’intero comparto immobiliare, che comprendeva in tutto otto case. Sembrava una vittoria. Invece era solo l’inizio di uno scontro che ricorda quello di Davide contro Golia, dove la parte del gigante la fa la banca, promotrice del pignoramento finalizzato all’espropriazione della casa, contro il quale il 52enne, assistito dall’avvocato Danilo Manfredi, si è opposto.