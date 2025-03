Ravenna, fa un incidente e fugge. Poi ne provoca altri due

RAVENNA - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 marzo, a Ravenna, quando un uomo, dopo aver causato un incidente tra via Cesarea e via Panfilia, ha aggredito gli altri coinvolti ed è fuggito a bordo della sua BMW. L’auto è stata poi ritrovata poco dopo incidentata contro un guardrail in via Sant’Alberto, ma del conducente nessuna traccia. A quel punto sono scattate le ricerche di carabinieri e polizia locale.

La fuga dell’uomo è proseguita a piedi fino a Sant’Alberto, dove abitava. Qui a bordo di un’altra auto, in via Guerrini, alle 19 ha provocato un terzo incidente. A quel punto, i Carabinieri sono riusciti a fermarlo. Ora si procederà con le indagini di rito per capire se fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.