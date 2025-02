Ravenna, ex profumeria trasformata in una tecnologica Escape room

La nuova escape room ravennate del Franchising Cronos si sposta così dalla vecchia sede in Piazza Kennedy quadruplicando il proprio spazio, per diventare la più grande della Romagna, con sette stanze tematiche che saranno raggiunte nei mesi successivi all’inaugurazione.

Lo stabile dell’ex profumeria in via Canale Molinetto a Ravenna , diventerà una escape room iper tecnologica che aprirà i battenti mercoledì 19 febbraio. Un cambiamento radicale di destinazione che vedrà lo spazio di oltre 500 mq trasformato in sette stanze di fuga 4.0.

Le stanze attive da subito saranno Psycho Hospital 1969, un ospedale psichiatrico abbandonato che nasconde inquietanti misteri, Scuola di Magia, dove la sfida sarà riuscire a fuggire dalla foresta proibita dopo essere stati espulsi per negligenza dalla scuola tentando di essere riammessi e, successivamente, l’Inferno di Dante, un viaggio in compagnia del Sommo Poeta che parte dalla Selva Oscura fino alle porte degli Inferi. In primavera aprirà i battenti La Tomba di Tutankhamon, dove i partecipanti si trasformeranno in archeologi catapultati in un passato ricco di tesori ai quali potranno accedere trovando la chiave che custodisce la misteriosa tomba del faraone, seguita da dalla room de L’Esorcista, dove in un’atmosfera da brivido ricca di effetti speciali bisognerà affrontare sviluppi inaspettati del gioco e mantenere lucidità davanti a sorprese inquietanti, mentre i temi delle altre tre stanze verranno resi noti sul sito di Cronos Ravenna https://www.cronos.house/ravenna/ nei mesi successivi.

La nuova sede farà vivere ai partecipanti un’esperienza immersiva dove aspetti di informatica ed elettronica comunicano in modo automatico e intelligente con l’ambiente e gli oggetti, portando i giocatori dentro scenografie estremamente realistiche e interconnesse realizzate dagli ideatori dei grandi parchi di divertimento. La sfida è quella di risolvere raffinati enigmi entro 60 minuti di tempo grazie a un lavoro di squadra, utilizzando logica e pensiero laterale, ma anche affidandosi alle capacità e intuizioni dei compagni, seguendo il vecchio adagio che recita: ‘L’unione fa la forza’.

Il team della nuova escape room di via Canale Molinetto è formato per operare in regia e controllare i computer ai quali è affidata la gestione intelligente dell’evoluzione del gioco di ogni stanza: da effetti speciali, audio, video, luci, fino a macchine del fumo, aiuti e progressione del percorso.