Ravenna, ex preside trovato morto in un burrone a Campitello Matese

E’ stato ritrovato morto, in fondo a un burrone, l’uomo di 83 anni scomparso sui monti del Matese. Il corpo è stato individuato nella tarda mattinata di ieri, martedì 12 agosto, ma sono state necessarie diverse ore per raggiungerlo a causa della zona particolarmente impervia. L’anziano, molto probabilmente, è scivolato lungo una scarpata e non è riuscito a chiedere aiuto. L’uomo, un ex preside originario del beneventano ma residente da tempo nel ravennate, si trovava a Campitello Matese con i familiari per festeggiare il suo compleanno.

Nel pomeriggio aveva detto di voler fare una passeggiata nei boschi vicini ma da quel momento si erano perse le sue tracce. Le ricerche sono partite subito, coordinate dalla Prefettura e condotte da Soccorso Alpino, Carabinieri, Unità Cinofile ed elicotteri fino al tragico epilogo.