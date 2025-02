Ravenna: evade, si ubriaca e viene sorpreso mentre orina in strada: scatta l’arresto

Un 26enne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia locale per evasione. E’ accaduto intorno alle 22.30 di sabato tra piazza Mameli e viale Farini, dove una pattuglia dell’ufficio Sicurezza Urbana ha notato lo straniero orinare in strada, ubriaco. L’uomo era stato da poco scarcerato e messo ai domiciliari. Peraltro, quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, lui si è rifiutato, rendendo necessario portarlo al comando per l’identificazione. Ieri in tribunale il giudice Piervittorio Farinella ha convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa.