Ravenna. Evade dai domiciliari, arrestato

Un quarantenne italiano con numerosi precedenti penali è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia di Stato di Ravenna. L’uomo era evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto a Taranto per detenzione di un’arma con matricola abrasa.

L’operazione è scattata sabato sera, quando la Squadra Mobile di Taranto ha segnalato ai colleghi ravennati la possibile presenza del ricercato sul territorio comunale. Il fuggitivo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto proprio per l’evasione dagli arresti domiciliari.

Gli investigatori della Squadra Mobile ravennate hanno organizzato immediatamente un servizio di ricerca che ha portato all’individuazione dell’uomo nel forese. Quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo, il quarantenne si è presentato sprovvisto di documenti e ha fornito generalità false, spacciandosi per un’altra persona.

La vera identità è emersa grazie agli accertamenti fotografici e dattiloscopici effettuati sul posto. I rilievi hanno confermato che si trattava proprio del ricercato, un soggetto noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Oltre all’ordinanza di custodia cautelare per evasione, l’uomo dovrà ora rispondere anche del reato di false attestazioni sulla propria identità personale, per il quale è stato arrestato in flagranza. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.