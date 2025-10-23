Ravenna, evade dagli arresti, entra in un bar e ruba un monopattino

RAVENNA. Martedì notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno denunciato un 27enne di origini straniere, ritenuto essere presunto responsabile di evasione e furto aggravato. Il tutto è cominciato alle 2 di notte quando alla centrale operativa dell’Arma è arrivata una segnalazione di allarme antintrusione, proveniente da un bar della prima periferia cittadina. In zona sono state fatte così convergere diverse pattuglie che in quel momento erano impegnate nei normali servizi di controllo del territorio.

I militari una volta entrati nel bar, dalla visualizzazione delle immagini di videosorveglianza, hanno notato che effettivamente una persona con il volto travisato, dopo aver forzato una finestra, era entrata nel locale e aveva rubato un monopattino.

L’attenta visione delle immagini ha permesso di ipotizzare che colui che aveva commesso il furto poteva essere un cittadino straniero già agli arresti domiciliari per alcuni reati contro il patrimonio. A questo punto i militari hanno deciso di recarsi a casa del sospettato, che tra l’altro alcune ore prime durante un controllo non era stato trovato in abitazione, e hanno eseguito d’iniziativa una perquisizione dell’immobile, rinvenendo così il monopattino rubato dal bar, gli attrezzi usati per danneggiare la finestra del locale, nonché gli stessi capi di abbigliamento indossati dall’uomo al momento del furto. Dopo aver raccolto tutti gli elementi utili, il 27enne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per i reati di evasione e furto aggravato. La mattina successiva ovviamente il monopattino è stato poi restituito alla proprietaria.