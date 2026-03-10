Ravenna, evade dagli arresti domiciliari e viene trovato seduto ai tavolini di un bar

RAVENNA. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione. L’allarme è scattato quando il personale di una comunità cittadina ha contattato la Centrale Operativa dell’Arma, segnalando l’allontanamento ingiustificato del giovane, che si trovava presso la struttura in regime di arresti domiciliari. Ricevuta la segnalazione, l’operatore ha immediatamente diramato le descrizioni del giovane a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio.

Le ricerche si sono concluse poco dopo in Piazza del Popolo. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha infatti notato il giovane seduto ai tavolini di un bar e una volta fermato dai militari, ha ammesso immediatamente di essersi allontanato dalla comunità senza alcuna autorizzazione.

Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ricollocato presso la medesima struttura.

Nella mattinata odierna è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.