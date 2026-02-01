Ravenna, evade dagli arresti domiciliari e danneggia un’edicola: arrestato cittadino russo

Un cittadino russo con precedenti penali è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato di Ravenna dopo essere evaso dagli arresti domiciliari e aver seminato il panico nel centro città. L’episodio si è verificato nelle prime ore di oggi nei pressi del Mercato Coperto, dove alcuni passanti hanno segnalato al 113 la presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza che molestava i cittadini.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, l’uomo avrebbe divelto la barra di un ombrellone e, armato di questa, avrebbe colpito ripetutamente l’edicola situata in Piazza Costa, danneggiandola.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno bloccato il responsabile non senza difficoltà. Durante le operazioni di fermo, infatti, l’uomo ha opposto resistenza agli operatori e ha rivolto loro frasi minacciose, rendendo necessario l’arresto anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Dalle verifiche è emerso che il cittadino russo si trovava agli arresti domiciliari, misura che avrebbe dovuto scontare fino a novembre 2027. All’evasione si sono quindi aggiunte le accuse di ubriachezza molesta, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato è stato messo a disposizione del pubblico ministero di turno, che ne ha disposto la custodia agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.