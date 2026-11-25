La Polizia di Stato di Ravenna ha portato a termine, nella giornata di ieri, martedì 24 novembre, due provvedimenti di espulsione nei confronti di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino indiano, già rinunciatario alla propria domanda di protezione internazionale, che è stato rimpatriato in India con volo in partenza da Milano Malpensa e arrivo a Nuova Delhi.

Il secondo provvedimento ha interessato un cittadino marocchino, scarcerato dalla casa circondariale di Ravenna e con un profilo di spiccata pericolosità sociale. Lo straniero annovera precedenti penali e di polizia per sequestro di persona, furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, rapina, danneggiamento, rissa, evasione, incendio e porto d’armi. Per tali motivi, non appena acquisita la notizia dell’imminente scarcerazione, l’Ufficio immigrazione ha provveduto ad una rapida istruttoria finalizzata al provvedimento di espulsione con conseguente accompagnamento ad un CPR, prendendo poi in carico il soggetto all’uscita dall’istituto penitenziario. Al termine delle formalità di rito, il cittadino marocchino è stato accompagnato presso il CPR di Palazzo San Gervasio.