Ravenna, esplosione in una ditta a Fornace Zarattini: ferito un uomo - Gallery

Una forte esplosione e tanta paura alle 12.40 di oggi a Fornace Zarattini, con ferite fortunatamente giudicate non gravi per un uomo. L’esplosione si è verificata in una ditta in via Maestri del Lavoro nella zona artigianale: da quanto risulta, un uomo stava tagliando un bidone con un flessibile e si è verificata una potente esplosione che ha fatto scattare l’allarme in tutta la zona. Subito si sono portati sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza ed è sopraggiunta anche l’elimedica, che però non ha caricato. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e gli uomini della Questura per fare piena luce sull’accaduto.