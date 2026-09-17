Ravenna, esplode una cisterna per spurghi durante la saldatura: un ferito

Paura ieri mattina, poco dopo le 10.30, in un’officina meccanica della zona artigianale di Fosso Ghiaia, dove si è verificato un infortunio sul lavoro. L’allarme inizialmente parlava dell’esplosione di una bombola all’interno della DMD, attività specializzata nella riparazione di camion.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco dal distaccamento di Cervia. I mezzi sanitari hanno lasciato l’area a sirene spiegate, mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, transennando l’area e intervenendo anche sulle strutture danneggiate.

Secondo le prime informazioni, a esplodere sarebbe stata una cisterna utilizzata per gli spurghi e installata su un autospurgo. Non è ancora chiaro che cosa stessero facendo gli operai al momento dell’esplosione: tra le ipotesi c’è che fossero in corso lavori di saldatura, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento.

La deflagrazione avrebbe provocato anche danni alle vetrate dell’officina, alcune delle quali sono state rimosse dai vigili del fuoco perché considerate pericolanti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto e verificare le condizioni delle persone coinvolte.