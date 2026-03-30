Ravenna, esercitazione con le unità cinofile GALLERY

RAVENNA. Si è svolta sabato 28 marzo, presso la sede dei volontari della Protezione Civile Mistral, un’importante esercitazione congiunta che ha visto protagoniste le unità cinofile dei volontari della Polizia di Stato A.N.P.S. guidati dal Caposquadra Renato Fanara. L’iniziativa ha rappresentato un momento fondamentale di addestramento e collaborazione tra realtà impegnate quotidianamente nella sicurezza e nel soccorso alla popolazione.

Durante l’esercitazione, le unità cinofile sono state impiegate in diverse simulazioni operative: dalla ricerca di persone scomparse con la tecnica del mantrailing (tecnica di ricerca in cui il cane, in binomio con il suo conduttore, è addestrato a seguire la traccia olfattiva specifica della persona scomparsa per localizzarla, discriminando i vari odori, sfruttando quindi il suo olfatto) in ambienti complessi, fino a scenari che riproducevano situazioni di emergenza reale.

Il Presidente dei volontari della Polizia di Stato A.N.P.S., Massimo Rasseni, ha sottolineato l’importanza di questi momenti formativi: «Queste esercitazioni sono essenziali per mantenere elevato il livello di preparazione delle nostre unità cinofile. Il lavoro che svolgiamo richiede precisione, affiatamento e aggiornamento costante. Collaborare con realtà come il Mistral ci consente di confrontarci e crescere ulteriormente».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Protezione Civile Mistral, Daniele Rotatori, che ha evidenziato il valore della sinergia tra associazioni: «Ospitare questa esercitazione è per noi motivo di orgoglio. Crediamo fortemente nella cooperazione tra organizzazioni di volontariato e forze impegnate nel soccorso. Solo attraverso il lavoro di squadra possiamo garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi».