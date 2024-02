Ravenna, errori nei calcoli nel sistema dell’Inps. Spese aggiuntive per molti pensionati

Un’incidenza crescente, con centinaia fra pensionati e assegnatari di indennità di disoccupazione che nel Ravennate si trovano a ricevere dall’Inps un bollettino. Il motivo? Nella quasi totalità dei casi un errore di conteggio, che porta anziani alle file nei Caf o nei patronati. E così, colti alla sprovvista, si trovano a dover sanare una situazione fiscale errata non per una mancanza loro o del professionista cui si sono rivolti, ma dello stesso istituto che dovrebbe compiere i conteggi.

Il vissuto, per loro, è sostanzialmente lo stesso: spenderanno alcune decine di euro per la seconda, imprevista, prestazione elargita da un centro di assistenza fiscale, un patronato o un commercialista per processare il modulo, nella grande maggioranza dei casi un F24. Rettificando così una posizione fiscale per la quale avevano già compiuto la dichiarazione dei redditi, pagato le competenze e, con ogni probabilità, saldato la parcella di un fiscalista o di un caf.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola