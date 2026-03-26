Ravenna, entro l’anno nuova rotatoria a Osteria

RAVENNA. È in via di ultimazione il progetto esecutivo per la costruzione di una rotatoria ad Osteria: sarà la Provincia – nella veste di soggetto attuatore dell’opera – a seguire la progettazione, la direzione lavori e l’assegnazione dell’intervento.

Si tratta di una rotatoria di 30 metri di diametro esterno, simile a quella realizzata a San Zaccaria, a quattro braccia, con un ramo riservato esclusivamente alla Standiana e un’isola centrale insormontabile.

Si prevede di concludere l’intervento entro quest’anno (si considera che i lavori effettivi impiegheranno 180 giorni per essere realizzati).

Gli interventi per la realizzazione della rotatoria si svolgeranno senza interruzione della circolazione stradale nei tratti interessati. L’attuazione del progetto avrà un costo di circa 250 mila euro.

«Si tratta - spiegano la presidente della Provincia, Valentina Palli, e il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni - di un intervento atteso da tempo, che nasce dall’ascolto del territorio e che si propone di migliorare il livello di servizio su un tratto stradale molto trafficato. L’obiettivo è quello di favorire la viabilità agricola, locale e turistica garantendo sicurezza e maggiore vivibilità all’intera comunità».