Ravenna entro il 2025 manutenzione straordinaria per alcune strade del centro storico

A Ravenna è stato approvato dalla giunta un progetto per la manutenzione straordinaria di pavimentazione speciale del centro storico. Si tratta di interventi localizzati su alcuni tratti danneggiati per migliorarne la percorribilità e la sicurezza, ripristinando le condizioni ottimali della pavimentazione in pietra naturale.

“Le manutenzioni delle strade del nostro esteso territorio comunale - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – sono azioni importanti a cui cerchiamo di adempiere con impegno e attenzione; sono molto soddisfatto di questo progetto che permetterà di sistemare tratti delle pavimentazioni definite “speciali” perché fatte con pietra naturale di vie del centro storico frequentate da residenti e turisti e che perciò costituiscono un particolare biglietto da visita”.